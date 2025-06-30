«Случился приступ, нечем дышать»: от чего умер звезда «Жестокого романса» Виктор Проскурин

30 июня исполняется пять лет со дня смерти звезды фильма «Жестокий романс» Виктора Проскурина. Несмотря на тяжелую болезнь, уход актера стал полной неожиданностью даже для его близких. О том, что на самом деле случилось с артистом, рассказывает Экспресс газета.

Виктор Проскурин запомнился зрителям яркими ролями в фильмах «Большая перемена», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Жестокий романс» и другим. Поклонники отмечали: «Сейчас таких актеров, которых можно узнать только по одному голосу, практически не осталось». Артист страдал онкологическим заболеванием, однако причиной его внезапной смерти в 2020 году стал вовсе не рак.

«У Вити была хроническая обструктивная болезнь легких — ХОБЛ. <…> Случился очередной приступ. Витю отвезли в больницу. <…> У него действительно была онкология, но причина смерти не в этом. ХОБЛ — это такая коварная болезнь, при которой идет необратимый процесс. Когда легкие как шагреневая кожа сжимаются, и человеку нечем дышать. Процесс идет по нарастающей», — рассказывала вдова Виктора Проскурина.

Несмотря на серьезное заболевание, новость о смерти актера стала для его жены полной неожиданностью. Когда незадолго до случившегося Виктора Проскурина госпитализировали, врачи смогли стабилизировать его состояние.

«Когда его привезли в больницу сразу из приемного покоя, не дожидаюсь очереди, его отправили на ИВЛ. В больнице его прокачали и на какое-то время сохранили жизнь. Вот почему то, что случилось вчера, для меня было неожиданностью. Я думала, его спасут и на этот раз, хотя понимала, что когда-нибудь это произойдет, потому что идет необратимый процесс», — делилась Ирина Хонда.

Напомним, звезда «Жестокого романса» ушел из жизни 30 июня 2020 года в возрасте 68 лет. Причиной смерти стал приступ удушья при ХОБЛ.

Ранее вдова Виктора Проскурина рассказала о его последних минутах жизни: «Когда слышала его голос, поняла, что это все».