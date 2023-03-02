«Случился поцелуй»: сияющий Филипп Киркоров влюбился в неизвестного человека

55-летний певец Филипп Киркоров сообщил, что влюбился. Артист встретил любовь осенью 2022 года и оберегает чувства от посторонних.

«В конце осени прошлого года снова влюбился. Такой осенний поцелуй в моей жизни случился. Но я храню и оберегаю от посторонних свои чувства», - признался артист в преддверии 56-летия.

По всей вероятности, не только косметологи и хирурги так преобразили певца, но и новые чувства. Киркоров не верит, что скоро ему исполнится 56 – он ощущает себя на 33 года.

«Хотя аккумуляторы у меня периодически разряжаются», - пожаловался артист.

Киркоров старается больше общаться с молодежью – это его осознанный шаг.

«Мои друзья – в 2-3 раза моложе меня», - признался исполнитель, отметив, что они взаимно друг друга «заряжают».

Киркоров считает, что любой артист должен ухаживать за собой. Поэтому музыкант 20 лет ходит к косметологам. Певцу не важно, нравятся ли его песни зрителям. «Но я должен выглядеть красиво», - говорит Киркоров о своей позиции.

До сих пор певец не может привыкнуть к одному - критике журналистов в свой адрес, но прощает, если о нем говорят чушь.

«Плохо обо мне сказал? Неважно! Я за любой кипишь, кроме некролога», - заключил артист.

Ранее сообщалось, что Киркоров вышел в свет в костюме за 300 тыс. рублей.