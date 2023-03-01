«По одёжке встречают»: Филипп Киркоров вышел в свет в костюме за 300 000

Самопровозглашенный король поп-музыки Филипп Киркоров решился на один из самых роскошных луков для появления на музыкальной премии «Виктория».

Деталь гардероба, которую выбрал певец, для того чтобы запомниться, действительно, поражает воображение.

Вышитый золотом вельветовый костюм старого фасона от итальянского бренда Gucci сейчас в России уже не купишь.

Ограниченное количество экземпляров превращает счастливого обладателя в исторического персонажа, или, в случае с Киркоровым, в одного из героев известного фильма, посвященного знаменитому модному дому.

«Сегодня я вывел одну из самых культовых вещей в компании, – прокомментировал свое появление на публике Филипп Киркоров, – по одёжке у нас встречают, а по песням провожают. И вот в моем случае сейчас фантик полностью соответствует начинке.»

Ранее мы писали про то, как возлюбленный дочери другого эстрадного певца Никиты Малинина купил ей кольцо за 840 тысяч рублей.