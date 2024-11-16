«Случился микроинсульт»: певице Славе стало плохо на сцене во время концерта

Певица Слава, которая недавно отправилась в гастрольный тур по российским городам, откровенно рассказала о проблемах со здоровьем. Артистка вышла на связь в личном блоге и призналась, что прямо во время одного из концертов она чуть не потеряла сознание.

Как оказалось, на одном из выступлений Славе стало плохо от сильного шума в ушах и вспышек в глазах. Певица заявила, что она даже чуть не потеряда сознание.

«Как будто у меня микроинсульт случился. Сильный звук, какие-то вспышки в глазах. Я не понимаю, где я, что мне петь. Я растерялась. Не понимаю, где я нахожусь, но понимаю, что на меня все так уже смотрят странно», — поделилась Слава.

Позднее артистка проанализировала ситуацию и поняла, что все случилось из-за переутомления. Однако Слава не стала отменять запланированные концерты и скоро выступит в Саратове, Тамбове, Муманске, Санкт-Петербурге и других городах.

Ранее мы писали о том, что Слава рассказала о болезни, которой она страдает еще с детства. По словам знаменитости, ей диагностировали дислексию — нарушение способности к овладению навыками чтения и письма. Певица призналась, что это мешало ей учиться.