Певица Слава рассказала о болезни, которой она страдает еще с детства

Певица Слава призналась, что с детства страдает дислексией. Об этом она призналась в шоу «Утро.ТНТ».

Еще в институте певица Слава узнала, что страдает дислексией — нарушением способности к овладению навыками чтения и письма. По словам знаменитости, это мешало ей учиться.

«Мне было очень сложно учиться, потому что тогда еще никто об этом не знал. Это нарушение чтения, речи. В моем случае — это переставление слогов и строк. То есть, мне до сих пор сложно сказать, где брови, а где ресницы», — рассказала она.

Слава добавила, что для дислексиков есть специальные авторы. Например, Пушкин и Куприн.

«Их легко читать, потому что они писали как будто специально для дислексиков», — добавила она.

Отметим, что среди западных звезд тоже немало тех, кто страдал дислексией: Энтони Хопкинс, Робин Уильямс, Вупи Голдберг, Том Круз, Киану Ривз и многие другие.

Ранее мы писали о том, что дочь певицы Славы с мужем покинула Россию.