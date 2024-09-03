Певица Слава рассказала о болезни, которой она страдает еще с детства
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Певица Слава призналась, что с детства страдает дислексией. Об этом она призналась в шоу «Утро.ТНТ».
Еще в институте певица Слава узнала, что страдает дислексией — нарушением способности к овладению навыками чтения и письма. По словам знаменитости, это мешало ей учиться.
«Мне было очень сложно учиться, потому что тогда еще никто об этом не знал. Это нарушение чтения, речи. В моем случае — это переставление слогов и строк. То есть, мне до сих пор сложно сказать, где брови, а где ресницы», — рассказала она.
Слава добавила, что для дислексиков есть специальные авторы. Например, Пушкин и Куприн.
«Их легко читать, потому что они писали как будто специально для дислексиков», — добавила она.
Отметим, что среди западных звезд тоже немало тех, кто страдал дислексией: Энтони Хопкинс, Робин Уильямс, Вупи Голдберг, Том Круз, Киану Ривз и многие другие.
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