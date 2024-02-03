Случился конфуз: Заворотнюк внезапно упала на ГУМ-катке

Накануне новогодних праздников дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк вернулась в Москву, чтобы побыть вместе со своей семьей. Анна с размахом отметила свой день рождения, а после пошла на каток с подругой.

Подруги пошли на ГУМ-каток, который находится в центре столицы. Дочь актрисы выбрала для прогулки яркий свитер и серый шарф. Сверху она надела черную шубу и красную вязаную шапку.

Анна давно не каталась на коньках, поэтому ей сложно было удержать равновесие на льду. Она начала снимать себя и улыбалась на камеру, но спустя мгновение Заворотнюк внезапно упала.

«За секунду до… Такая деловая, не могу!» — сказала девушка на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Девушка предложила своей подруге держаться за руки, чтобы, в случае чего, падать вместе. Подруги катались и пританцовывали под музыку, а после отправились в ресторан в ГУМе. Анна пожаловалась, что ей не хотелось есть на ночь, но на морозе у девушки разыгрался аппетит.

«А вообще — сходите на каток этой зимой, получите удовольствие и порадуйтесь как ребенок», — сказала Заворотнюк своим подписчикам.

Ранее Анна отметила свое 28-летие. На празднике не было ее возлюбленного, который живет и работает в ОАЭ.