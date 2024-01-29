Дочь Заворотнюк отметила день рождения без возлюбленного

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась впечатлениями о своем 28-летии, которое она отметила в женском кругу в роскошном ресторане. Ее возлюбленного рядом не было видно.

Девушка разделяет свою жизнь между двумя странами - ОАЭ и Москвой. Она рассказала, что в ОАЭ она живет с молодым человеком, владеющим там бизнесом. В то время как в Москве ее крепко держат семейные узы.

Напомним, что с 2019 года мать Анны борется с тяжелым заболеванием, что глубоко ранит ее дочь. Семья предпочитает не обсуждать открыто болезнь Анастасии.

Несмотря на трудности, звездная наследница ведет активный образ жизни, проводит время с друзьями и не отказывается от радостей. В соцсетях модель выразила благодарность подругам за праздник и восхитительный вечер. Но на опубликованных снимках ее избранника не было видно. Заворотнюк часто упоминает своего избранника в соцсетях, как мужа, но не публикует его фотографии.

Поклонники до сих пор могут только гадать, вступила ли дочь известной актрисы в брак. Возможно, из-за болезни матери пышная свадьба была отложена.

Ранее дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк заявила, что уехала с семьей в деревню. В конце декабря минувшего года наследница вернулась в Россию из Дубая, где она живет с избранником. Жизнь там ее полностью устраивает, но она не может навсегда покинуть Россию из-за своей семьи. Поэтому она разрывается между странами, находя время для всех.