«Случился конфликт»: половину особняка Михаила Круга выставили на аукцион

Старший сын певца Михаила Круга Дмитрий Воробьев рассказал, что решил продать половину дома, которая досталась в наследство. Собственность выставили на аукцион – стоимость части особняка составляет 30 млн рублей.

Второй половиной владеет тетя – сестра Круга Ольга Медведева.

«Я решил продать, потому что у нас случился конфликт с ней», - сообщил Воробьев сайту kp.ru.

Как следует из релиза аукциона, к продаже представлены половина дома и половина земельного участка, доли в них не выделены. В жилище сохранился ремонт и остался след от пули с той ночи, когда убили шансонье. Общая площадь особняка – 350 квадратных метров, еще шесть соток занимает участок. Дом продают с мебелью.

Воробьев сообщил, что каждый владелец дома может пользоваться любым помещением. По его словам, тетя планирует стать собственницей всего помещения и делать на нем бизнес: сдавать, водить экскурсии. Воробье живет в особняке отца с семьей: однако во двор выйти невозможно, там постоянно проходят экскурсии.

Медведева отрицает конфликт с племянником. «Ничего мы не ссорились… Конфликтов у нас нет», - заявила она.

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