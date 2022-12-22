Они дружили: раскрыта личность заказчика убийства Михаила Круга

В 2002 году популярного шансонье Михаила Круга не стало. Он был убит членом ОПГ «Тверские волки» Дмитрием Веселовым. Преступника покарали поклонники артиста, расправившись с ним через год после смерти кумира. Но Веселов был лишь исполнителем. Имя же заказчика держалось долгое время в секрете. И вот, наконец, наследники организаторов преступления решили раскрыть все карты.

В документальном проекте телеканала НТВ «Кто заказал Круга?» сын Анатолия Осипова, одного из участников ОПГ, которая «дружила» с Михаилом, назвал имя человека, повинного в смерти певца. Приказ об убийстве шансонье поступил от главаря банды Александра Костенко. Такая жесткая расправа над артистом произошла из-за того, что он не захотел делиться деньгами со своими «друзьями».

Александр Осипов рассказал, что все знали, что Костенко всегда будет на плаву, и ему ничего не грозит. Боялся он только мести за убийство Круга.

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