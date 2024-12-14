«Случилось по моей вине»: почему Эмин Агаларов во второй раз женился на бывшей жене

Эмин Агаларов объяснил, почему снова женился на бывшей жене. Артист признался, что через год после расставания решил, что это может быть самой большой ошибкой его жизни. По этой причине он решил прийти к примирению с экс-супругой Аленой Гаврилиной и сделал ей предложение руки и сердца.

Также, по словам певца, он до сих пор не понимает, по какой причине расставался с любимой женщиной. Эмин уверен, что у им с женой пришлось пережить сложные ситуации в один жизненный период. Однако артист все же считает, что именно он виноват в расставании с Аленой.

«Я даже не могу это объяснить, как такое могло случиться. У нас с Аленой были разные периоды. Мы прошли счастливые и очень непростые моменты. В какой-то период что-то у нас посыпалось, это случилось больше по моей вине. И через год после расставания жизнь привела меня к тому, что я подумал, может, это ошибка, и можно как-то все вернуть попробовать… У нас все получилось снова. Я сделал ей предложение, и мы снова счастливая пара», — отметил артист в беседе с изданием «Москва 24».

Также Агаларов вспомнил, что Алена изначально не хотела давать второго шанса артисту из-за своей осторожности.

Кроме того, ранее ходили слухи, что отец певца не принимает его вторую половинку. Однако сомнения все рассеялись, когда папа позитивно отреагировал на новость о примирении и на свадьбе пожелал сыну счастливой семейной жизни.

Ранее мы писали о том, что Эмин Агаларов пожелал певице Алсу поехать в гастрольный тур после развода.