Эмин Агаларов пожелал певице Алсу поехать в гастрольный тур после развода. Об этом сообщает StarHit.

В Москве состоялся большой сольный концерт Алсу, гостем которого стал Эмин Агаларов. Выйдя на красную дорожку, артист отказался обсуждать развод коллеги, зато охотно высказался о ее карьере. По мнению Эмина, брак с Яном Абрамовым не влиял на творческую жизнь Алсу. Певец отметил, что она участвовала «во многих крутых мероприятиях», включая новогодние концерты.

Агаларов назвал Алсу «перфекционистом» и талантливой исполнительницей и пожелал ей новых сольных концертов и гастрольных туров.

«Я хочу пожелать, чтобы ее сольный концерт был точкой отсчета, чтобы она поехала в туры, радовала людей, которые ее ждут, потому что у нее очень крутые песни. Она очень крутая артистка, она мегапрофессионал, перфекционист. У нее есть все: внешность, свой стиль. И самое главное — ее песни знает вся страна. Алсу — это артист, который добился невероятной популярности», — высказался Эмин.

Агаларов добавил, что ему было приятно поработать с Алсу.

Ранее Эмин Агаларов назвал Абрамова «красавчиком» и поддержал его после развода с Алсу. Подробности читайте в этой новости.