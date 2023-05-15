Случилось накануне похорон: в окружении Вячеслава Зайцева произошла новая трагедия

Не так давно в мире отечественной моды произошла большая потеря. На 86-м году жизни от внутреннего кровотечения скончался Вячеслав Зайцев. Модельер сотрудничал со многими звездами шоу-бизнеса, однако проводить его в последний путь пришли далеко не все. Отсутствовал на похоронах и директор кутюрье Николай Головин. В новом интервью для издания mk.ru мужчина поспешил объяснить ситуацию.

Выяснилось, что накануне похорон Головин получил серьезную травму: он упал и сломал плечо. Перелом оказался настолько сложным, что медицинские сотрудники приняли решение о проведении операции, во время которой мужчине была установлена титановая пластина.

«После детального осмотра врачи сделали операцию. Операционным путем кость собрали, поставили титановую пластину. Теперь буду ходить с ней», — сообщил Николай.

Как выяснилось, не только по этой причине директор Зайцева не явился на его похороны. Мужчина заявил: ему очень тяжело наблюдать за тем, «как сын обращается с покойным отцом». Николай не стал углубляться в подробности и лишь отметил, что отношение Егора Зайцева к модельеру является «издевательством».

Ранее Васильев выступил против перезахоронения Зайцева и заявил, что «уже поздно» этим заниматься. Полное высказывание Александра читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой соседи Юдашкина сообщили, что его отец был осужден на 10 лет за убийство человека.