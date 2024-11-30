«Случилось и случилось»: экс-возлюбленная Владимира Вдовиченкова высказалась о разрыве с бросившим ее актером

Экс-возлюбленная Владимира Вдовиченкова Ольга Филиппова высказалась о расставании с актером, бросившим ее ради Елены Лядовой. В документальном фильме «Владимир Вдовиченков. Готов отдать себя на растерзание» на Первом канале артистка назвала отношения с бывшим «прекрасным опытом».

Владимир Вдовиченков и Ольга Филиппова прожили вместе с 2004 по 2014 год, у пары есть 19-летняя дочь Вероника. Однако актеры разошлись, когда звезда сериала «Бригада» познакомился с Еленой Лядовой, на которой впоследствии женился. Спустя 10 лет после разрыва экс-избранница артиста призналась, что не держит на него зла.

«Случилось и случилось. Остается такой опыт за плечами, и он не печальный, он прекрасный. Жизнь продолжается дальше», — заявила Ольга Филиппова.

Сам актер признавался, что счастлив с Еленой Лядовой, ставшей его четвертой женой. После девяти лет брака Владимир Вдовиченков продолжает восхищаться супругой, называя ее «уникальным человеком». При этом звезда «Бригады» не жалеет о своих ошибках в прошлом.

«Я был молод, категоричен. Сейчас, оглядываясь на свои ошибки, понимаю: хорошо, что они были. Произошло то, что произошло, но, если б мне судьба сказала: „Владимир, а вот давай отмотаем и кое-что переделаем“, наверно, было бы несколько моментов, которые бы я изменил», — поделился Владимир Вдовиченков.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Вдовиченков рассказал о конфликтах с женой, пошутив, что они «дерутся до крови».