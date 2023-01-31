«Деремся до крови»: Владимир Вдовиченков рассказал о конфликтах с женой Еленой Лядовой

Знаменитые российские актеры Владимир Вдовиченков и Елена Лядова счастливы в браке почти 10 лет. Звезды ведут закрытый образ жизни, но на всех светских мероприятиях появляются вместе. При этом у них сложились непростые отношения. Об этом актер заявил в интервью.

Артисты поддерживают друг друга, но Владимир говорит, что не готов видеть любимую на одной с ним съемочной площадке. У них был такой опыт, который не вдохновил мужчину.

«Мгновения назад я во время съемок говорю ей, что ненавижу. Мой персонаж старается сделать это как можно натуральнее. После этого непросто будет сказать жене: «Дорогая, пойдем домой». Не хочу из-за этого пересекаться с ней в одной киноленте», – заявил Вдовиченков в программе Пятого канала «Светская хроника».

Актер не скрывает, что у них с супругой бывают ссоры и даже бурные выяснения отношений.

«Конечно, бывают конфликты. Порой шучу, что мы даже деремся до крови. Впрочем, разногласия мы привыкли преодолевать довольно быстро – это радует», – поделился звезда.

Владимир признался, что с годами понял то, что нужно слушать супругу. Поэтому у них почти не бывает конфликтов.