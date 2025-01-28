«Случилось что-то страшное»: Оксана Самойлова не может сдержать эмоций из-за козы Мими

Оксана Самойлова и рэпер Джиган, вдохновившись жизнью в деревне ради съемок шоу, решили в прошлом году завести козу, которой дали кличку Мими. Блогер даже завела животному собственный аккаунт в соцсетях и регулярно показывала смешные видео и фото с забавным питомцем. Впрочем, у Мими появилась новая любимица, что не очень обрадовало Оксану.

Участница реалити-шоу призналась, что коза полюбила среднюю дочь — 10-летнюю Лею.

«Случилось что-то страшное. Мими решила, что Лея ее хозяйка. Короче, просто игнорит меня жестко, вообще не реагирует на меня, только за Леей ходит», — объяснила раздосадованная Оксана в социальных сетях.

Самойлова обратилась к Мими и пыталась объяснить, что она — ее мать, но козе все это казалось несущественным. За время отсутствия Оксаны животное отвыкло и выбрало новую хозяйку.

Блогера сильно задело, что ее бросила коза. Оксана теперь не понимает, как ей быть. Она спросила Мими, почему она так сильно обиделась, но этот вопрос остался без ответа.

«Она меня полностью игнорит, как будто я ей не мать, как будто я ее не рожала!», — расстроенно заключила звезда.

Ранее блогер нарядила козу в джемпер марки Fendi за 88 тысяч рублей. Подробнее читайте здесь.