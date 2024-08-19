«Случилось ЧП»: Никас Сафронов рассказал о визите Делона в Россию в 90-е

Никас Сафронов рассказал, как Алена Делона не пропускали на таможне в 90-е. Об этом сообщает Kp.ru.

Никас Сафронов с досадой отреагировал на смерть французского актера. Он назвал Делона «явлением 20 века». Более того, художник гордится тем, что его картины были в коллекции актера. По словам Никаса, одну из первых работ он подарил Делону в 1999 году во время визита в Москву. Однако на таможне Алена не пропустили из-за картины Сафронова.

«А на таможне случилось ЧП. При просмотре багажа таможенники обнаружили мою картину. Узнав, кто автор, они отказались ее пропускать без соответствующих документов от министерства культуры. Ален Делон передал картину провожающей стороне», — высказался художник.

Провожающая сторона обратилась к Никасу с просьбой, чтобы он оформил документы на вывоз картины. Художник выполнил свои обязательства, однако картина не сразу попала к Делону. Как выяснилось, организация не отдала актеру картину из-за того, что он не приехал в Россию на спектакль с его участием.

«Позвонил в ту театральную компанию. «Да, мы действительно не отдали ему вашу работу. Потому что он подвел нас: мы продали билеты на спектакль с его участием, а он не приехал», — ответили мне. В результате я забрал у них эту работу и через какое-то время, собираясь по делам в Париж, захватил ее с собой», — резюмировал Никас.

Ранее Никас назвал картины в доме генерала Дмитрия Булгакова плохими и пошлыми. Подробности читайте в этой новости.