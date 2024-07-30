«Кровь из глаз»: Никас Сафронов оценил картины, найденные в доме арестованного генерала Булгакова

Никас Сафронов назвал картины в доме генерала Булгакова плохими и пошлыми. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сегодня в СМИ появились кадры обысков в доме задержанного по подозрению в коррупции генерала Дмитрия Булгакова. На полотнах неизвестных авторов опальный военный запечатлен в роли полководца армии в различные времена — начиная от 18 века и заканчивая 20 веком.

По словам художника Никаса Сафронова, подобные картины едва ли можно отнести к произведениям искусства.

«Кровь из глаз. Меня попросили прокомментировать работы, которые были найдены у замминистра Булгакова. Я посмотрев их, был удивлен и потрясен. Как человек, находящийся на такой должности имеет такой плохой, пошлый вкус?» — задался вопросом он.

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