«Коллеги ждут возвращения»: Михаил Ефремов после освобождения может вновь выйти на сцену «Современника»

Режиссер Гарик Сукачев готовит спектакль в «Современнике» к освобождению из колонии актера Михаила Ефремова. Об этом сообщила бывший администратор театра Галина Лиштванова. Она отметила, что коллеги сильно ждут возвращения артиста, и, вероятно, он вернется на сцену, как только выйдет на свободу.

Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, продолжает отбывать срок, однако все никак не утихают разговоры о его досрочном освобождении. Дело в том, что с марта 2024 года его могут официально выпустить по УДО. Но пока неясно, какое решение будет принято судом.

Тем не менее, многие эксперты, а также друзья актера считают, что шансы у него довольно высокие, так как за время, проведенное в колонии, он показывал себя, как примерный заключенный. Поэтому близкие Ефремова надеются на лучшее и готовятся к встрече с ним. Так, по словам Галины Лиштвановой, в «Современнике» идут разговоры о первом для Михаила спектакле после возвращения.

«Думаю, что после освобождения он продолжит выступать на сцене «Современника». Более того я знаю, что Гарик Сукачев хочет поставить новый спектакль с участием Михаила. Многие коллеги ждут возвращения Миши, но, конечно же, больше всего это переживает сын Никита Ефремов», - поделилась экс-работница театра с PROZVEZD.

Ранее о возращении в театр Ефремова говорил и Иван Стебунов. Он упомянул, что надеется увидеть актера уже летом.