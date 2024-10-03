«Случилась трагедия в жизни»: Александр Зацепин раскрыл, как Анциферова лишилась голоса

Татьяне Анциферовой прочили статус звезды СССР, но ей пришлось уйти в тень на самом пике славы. Голос исполнительницы называли уникальным и проникновенным. Ее талант первым раскрыл Александр Зацепин. 98-летний композитор высказался о трагедии артистки.

Более 40 лет Анциферова страдает от эндокринного заболевания. В 1981 году врачи обнаружили у нее диффузный токсический зоб. Артистке говорили, что она больше не сможет петь, но Татьяна вернулась на сцену и выступала вплоть до 2010 года.

«У нее просто, я считаю, случилась трагедия в жизни. У Татьяны что-то было с горлом, надо было делать операцию. Я не помню, какой диагноз ей точно поставили. Во время операции задели связки, и силы голоса не стало», — цитирует композитора mk.ru.

Зацепин признался, что поддерживает связь с Анциферовой и знает, как ей непросто живется. Муж Татьяны умер, а сын не выходит из комнаты из-за болезни. При этом наследника исполнительницы не признают инвалидом. Поэтому периодически народный артист помогает бывшей подопечной.

Композитор уверен: Анциферова больше не вернется на сцену, поскольку она уже не может петь как раньше.

Напомним, в последнем интервью артистка рассказывала, что вынуждена выживать на пенсию в 23 тыс. рублей.