«Случилась неприятная ситуация»: Светикова рассказала, почему не вышла замуж за Харламова

Певица Светлана Светикова и юморист Гарик Харламов три года состояли в отношениях. У пары была помолвка, и артистка собиралась замуж, но на пути встали родители.

Светикова встретила Харламова, когда ей было 17-18 лет. Оба снимались в кино и подружились.

В какой-то момент Светикова влюбилась в него: Гарик ответно «обожал» ее. Роман развивался стремительно, но после некой ситуации родители артистки невзлюбили жениха. Что именно случилось, не уточняется.

«У нас даже помолвка была. Потом случилась неприятная ситуация, и мои родители запретили нам встречаться», - рассказала певица.

Родственники даже выбросили ее вещи, предложив сделать выбор: или мужчина, или они.

«Я выбрала его», - призналась артистка в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу».

Позже она встретила парня, за которого вцепилась, как в «спасательный жилет». Она очень страдала после расставания с Харламовым, потому что ушла, любя.

Ранее мы писали, что Харламов продолжил контролировать бывшую жену Кристину Асмус после развода.