Харламов жестко контролирует личную жизнь Асмус после развода

Несмотря на развод Гарик Харламов продолжает контролировать жизнь Кристины Асмус. Бывшие супруги живут вместе в четырехэтажном доме на Рублевке, а друзья высмеивают их взаимоотношения. При этом Харламов заявлял, что мечтает о переезде Асмус, а Кристина уверяет, что Гарик угрозами держит ее в доме.

На днях стало известно, что Харламов запретил приглашать в особняк новых возлюбленных, передает «7Дней.ru».

«Я сразу сказал, никаких шуры-муры в доме», — объяснил Гарик.

Примечательно, но правило действует на двоих супругов и мешает их новой личной жизни. Харламов не может уединиться с подружкой Екатериной Ковальчук, а Кристина прячет от глаз высшего супруга Романа Евдокимова.

Ранее мы писали, что Гарик Харламов предстанет перед судом из-за хот-догов.