Харламов жестко контролирует личную жизнь Асмус после развода
Никакой личной жизни: Гарик Харламов до сих пор контролирует Кристину Асмус.
Фото: Starface.ru
Несмотря на развод Гарик Харламов продолжает контролировать жизнь Кристины Асмус. Бывшие супруги живут вместе в четырехэтажном доме на Рублевке, а друзья высмеивают их взаимоотношения. При этом Харламов заявлял, что мечтает о переезде Асмус, а Кристина уверяет, что Гарик угрозами держит ее в доме.
На днях стало известно, что Харламов запретил приглашать в особняк новых возлюбленных, передает «7Дней.ru».
«Я сразу сказал, никаких шуры-муры в доме», — объяснил Гарик.
Примечательно, но правило действует на двоих супругов и мешает их новой личной жизни. Харламов не может уединиться с подружкой Екатериной Ковальчук, а Кристина прячет от глаз высшего супруга Романа Евдокимова.
Ранее мы писали, что Гарик Харламов предстанет перед судом из-за хот-догов.