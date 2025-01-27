Прямиком из больничной палаты: онкобольной Отар Кушанашвили тайно женился

Шоумен Отар Кушанашвили, проходящий лечение от рака, тайно женился. Он зарегистрировал брак с Ольгой Фроловой после 20-летних отношений.

Как оказалось, церемония состоялась еще прошлым летом и была вынужденной. Жена Кушанашвили призналась, что они оформили документы только из-за болезни журналиста. Дело в том, что в больницу к нему пускали только родственников по первой линии.

«Поэтому я не могу сказать, что это вызвало у него огромный восторг и радость», - рассказала Фролова в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Пышной свадьбы не было. В ЗАГС Отар отправился прямиком из больничной палаты. А уже после росписи супруги скромно посидели в ресторане. При этом тогда уже шоумен был на жесткой диете, поэтому отказался от спиртного.

Напомним, что Кушанашвили госпитализировали 20 июня 2024 года. После этого он вышел на связь с поклонниками и рассказал, что у него обнаружили рак.

Ранее жена Отара Кушанашвили раскрыла подробности его лечения.