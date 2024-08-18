Случилась беда: почему звезда фильма «Д'Артаньян и три мушкетёра» Цыпкина не стала мамой

Известная по роли служанки Кэтти в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» актриса Елена Цыпкина за свою жизнь так и не стала мамой. Знаменитость рассказала, что виной этому — врачебная ошибка.

27 лет назад с народной артисткой случилась трагедия. Цыпкина поехала в Африку, где подхватила смертельно опасную малярию. В случае если не выпить три таблетки, все может закончиться трагически. Врачи взяли у звезды анализ крови, но ничего не обнаружили. Когда актрисе уже совсем стало плохо, и она позеленела, ее увезли в Боткинскую больницу. Там уже Елене выдали таблетки от малярии.

Врачам удалось вылечить артистку, но у Цыпкиной появился побочный эффект в виде кровотечения. Его медики приняли за внематочную беременность.

«И меня распахали неправильно. Врач, когда меня выписывала, сказала: „У тебя не будет детей“. У меня был шок, конечно. А она говорит: „А что ты переживаешь? Другие только мечтают, аборты делать не надо“», — рассказала она в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Сделавшая звезде операцию врач после пряталась от актрисы. Цыпкина долго не могло прийти в себя, но ее успокоила фраза из Библии: «У не имеющих детей детей больше». Елена не стала привлекать медика к ответственности, поскольку это бы ничего не изменило.

Ранее ставшая мамой в первый раз актриса Анастасия Задорожная сообщила, что родила дочь.