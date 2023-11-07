«Случаются приступы»: Киркорову стало плохо после расставания с молодой спутницей

Недавно появилась информация о госпитализации 91-летнего Бедроса Киркорова. Отец Филиппа Киркорова, как оказалось, все еще находится в больнице. Знакомый артиста рассказал о состоянии мужчины и признался, что помощница ушла от него больше месяца назад. Об этом сообщает «Утро.ру».

Журналисты пообщались с пародистом Александром Матвеевым, который составит компанию Бедросу на международном многожанрового конкурсе «Гордость России» во Владимире. Они будут в составе жюри.

«Бедрос сейчас в больнице. У него в легких скапливается жидкость, случаются приступы, вот и приходится его госпитализировать периодически. Прежде за ним ухаживала Олеся, теперь ее нет, она уже больше месяца как ушла», – поделился мужчина.

Напомним, что впервые о помощнице Бедроса заговорили в апреле, когда они вместе появились на концерте его сына. Филипп тогда со сцены громко заявил о том, что его отец пришел на мероприятие со своей «молодой спутницей» и намекал на их более близкие отношения.

Оказалось, что Олеси уже нет рядом с Киркоровым-старшим. А Матвеева она даже заблокировала.

«Я не могу ей позвонить и не узнать, что же случилось у них, почему они прекратили общение. Сам Бедрос, как я понимаю, тоже ничего о ней не знает», – объяснил пародист.

Ранее журналисты общались и с самой Олесей, она описывала их отношения с Бедросом так.

«Я увидела: пожилой мужчина остался один, поэтому решила помогать ему. Изредка мы ходили на какие-то концерты», – делилась девушка.

Она отмечала, что не строила иллюзий по поводу денег и квартир, потому что является самодостаточной девушкой. Также она заявляла, что у них нет отношений, как между мужчиной и женщиной, подчеркивая почтенный возраст Бедроса.

Ранее Филипп Киркоров рассказал о своем главном страхе в жизни.