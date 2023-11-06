Певец Филипп Киркоров рассказал о своем главном страхе

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров рассказал о своем главном страхе. Сначала певец признался, что ничего не боится в этой жизни, но после вспомнил, что один страх у него все-таки есть. Это страх темноты. Об этом он сообщил в беседе с mk.ru.

Не так давно исполнитель перенес ряд пластических операций и показал свою роскошную фигуру. Журналисты поинтересовались, не боится ли артист вновь набрать вес. Но Киркоров рассказал, что думает о страхах.

«Я ничего не боюсь в этой жизни. Всего, чего можно бояться, я уже пугался, когда был ребенком. А вообще я боюсь темноты. Как в прямом, так и переносном смысле слова. Темноты людей, темноты их сознания», – признался Филипп.

Киркоров высказался по поводу слежки за весом и назвал это «бытовухой». Он также рассказал, что делает с вещами, которые стали ему велики. По словам певца, у него есть свой корнер (магазин. - Прим. авт.).

«Одежду, которая мне большая, отвез в магазин и друзьям отдал. Правда, у меня не очень много друзей такого большого роста», — поделился артист.

Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что ел тараканов на съемках в Китае. Поп-король привез из Поднебесной множество подарков для близких и друзей. Артист посетил премьеру клипа певицы Люси Чеботиной и пообщался с журналистами. Он рассказал, что недавно вернулся из Китая, где принимал участие в съемках увлекательного шоу.