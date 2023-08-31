«Это страшно»: Юлианна Караулова рассказала о преследователе

Певица Юлианна Караулова рассказала, что писала заявление на преследователя, об этом сообщает Пятый канал.

Известная российская певица призналась, что неоднократно в своей жизни сталкивалась с неизвестными мужчинами, которые за ней следили. Причем, после рассказов в прессе о таких случаях, ситуация только ухудшилась.

«Я когда-то рассказала о каких-то моментах преследования. И человек, о котором шла речь, решил, что это, видимо, какая-то индульгенция на то, чтобы видеться со мной чаще. Он стал активнее себя вести», — сообщила Караулова.

По словам Юлианны, она приняла решение больше не рассказывать о конкретных примерах, чтобы избежать обострения ситуации. Певица также поделилась секретом: она публикует в соцсетях фотографии из мест, в которых бывает, только спустя несколько часов после своего визита.

«Могу сказать, что для такого человека, как я, который является объектом преследования, это весьма некомфортно, а зачастую страшно. Поэтому десять раз подумайте, стоит ли нарушать личное пространство человека в тех местах, где он к этому не готов», — рассказала она.

Караулова призналась, что несколько раз ей приходилось писать заявление в полицию на преследователей. Она также наняла водителя, который проводит ее от машины до дома.

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