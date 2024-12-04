«Случались кризисы, я уходил»: актер Вадим Андреев объяснил, почему решил обвенчаться с женой

Актер Вадим Андреев рассказал, почему решил обвенчаться с женой. Он признался, что долго не мог прийти к этому, но все сомнения ушли благодаря работе с духовником.

По словам звезды «Кадетства», он осознавал всю ответственность такого обета, поэтому все никак не мог решиться. Все изменилось, когда он воцерковился.

«Я не могу сказать, что наша с женой совместная жизнь всегда была безоблачной. Случались и кризисы, я уходил… Но, к счастью, с годами понял, что ближе и роднее человека у меня нет. И еще, конечно, помогло то, что 15 лет назад я воцерковился и у меня появился духовник, который семь лет назад подвел меня к решению обвенчаться с женой», - рассказал Андреев Леди Mail.

Сейчас, как отметил актер, они с женой живут хорошо. Без ссор не обходится, но они несерьезные. Вадим Андреев признался, что часто конфликты начинаются из-за него, ведь у него очень непростой характер. Дома он бывает не добрым, а «взрывным». Но после таких ситуаций актер всегда извиняется перед супругой.

Ранее актер Олег Меньшиков впервые за долгое время вышел в свет с женой.