«Случались избиения, маты, оры и крики»: светская львица Алена Кравец сдала дочь в детский дом

Светская львица Алена Кравец удивила неожиданным признанием о своей дочери. В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале певица заявила, что сдала Даниэлу в детдом, и раскрыла всю правду о девушке.

В новом выпуске «Пусть говорят» 18-летняя Даниэла рассказала, что на самом деле она не является родной дочерью Алены Кравец. По словам девушки, она узнала об этом давно, прочитав переписку приемной матери с бабушкой. Она также раскрыла всю правду об отношениях с приемной матерью и ее мужем.

«Мне странно слышать то, что она называла меня любимой дочкой — это было наигранно и фальшиво. Чаще всего случались избиения, маты, оры и крики в мой адрес. Это было за что-то, например, за плохие оценки, за сладкое, которое мне запрещали есть», — заявила Даниэла.

Девушка утверждает: красивая картинка счастливой семьи, которую много лет видели в обществе, была лишь «спектаклем». Сама же Алена Кравец в ответ на обвинения приемной дочери заявила, что взяла ее из детдома больной, вылечила и теперь получает такую «благодарность».

«У меня была мечта удочерить ребенка, ведь родить каждая может, а взять из детского дома… <…> Нашей малышке было два-три месяца. Мать от нее отказалась из-за проблем со здоровьем», — рассказала певица.

Алена Кравец сообщила, что на тот момент у девочки было три кисты в мозгу, проблема с ногами и другие сопутствующие заболевания. До восьми лет Даниэлу регулярно водили по врачам, а когда она подросла, то познала «красивую жизнь». Светская львица заявила, что из-за ужасного поведения дочери они с мужем были вынуждены отказаться от нее.

«Я всегда брала ее на показы, хотела ввести в светское общество, а она общалась с маргиналами. Ее тянуло туда. На людях она еще держалась, а дома — это бутылка пива, селедка. Водки еще не хватает! Это нормально в 13 лет? И она сама приняла решение уйти, когда ей исполнилось 15 лет. Она мужиков к нам в дом приводила, воровала все. Хорошо, что мы остались живы, она могла мужа в чем угодно обвинить», — возмутилась Алена Кравец.

Ранее Алена Кравец пожаловалась, что дочь довела ее до нервного срыва и истощения.