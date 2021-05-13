13-летняя дочь довела Алену Кравец до нервного срыва и истощения

35-летняя модель и бывшая жена олигарха Алена Кравец попала в больницу. Ее госпитализировали с нервным срывом и сильнейшим истощением. Как призналась модель в беседе с изданием «Дни.ру», до такого состояния ее довело поведение 13-летней дочери Даниэллы.

«Я не могу совладать с дочкой. Она убегает из школы, заводит романы со взрослыми парнями. Боюсь, что забеременеет! У нее развилась клептомания, и даже помощь психолога не помогает справиться», — рассказала Алена.

Еще страшнее, однако, оказался другой нюанс. Домработница обнаружила у девочки записи, в которых та пишет очень жуткие вещи.

«Судя по всему, мы с отцом ей просто мешаем и она хочет от нас избавиться, поскольку понимает, что является наследницей наших капиталов и недвижимости. Она методично добивает нас своими выходками!», – жалуется Алена.