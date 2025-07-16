Случайные прохожие засняли Пугачеву с широкой улыбкой во время прогулки в Юрмале

Алла Пугачева во время прогулки в Юрмале встретилась случайным прохожим, которые захотели сделать фото с артисткой. Они опубликовали в соцсетях кадр, на котором певица широко улыбалась и была в хорошем настроении. Снимок публикует «7Дней.ru».

Исполнительница хита «Миллион алых роз» уже много лет проводит лето в Юрмале. В этом году певица вновь остановилась с мужем и детьми на вилле «Марта», аренда которой обходится семье примерно в 100 тысяч евро в месяц. Просторная двухэтажная резиденция с восемью комнатами, спа-комплексом и теннисным кортом уже стала для них традиционным местом отдыха. Вилла находится на второй береговой линии и оснащена системой видеонаблюдения.

На днях 76-летняя Пугачева во время прогулки встретила поклонников и согласилась сфотографироваться с ними. Для фанатов это редкая удача — в тот день она вышла в «полном параде»: с выразительным макияжем, париком, и в молодежной кофте с джинсами.

В этом году певица ужесточила меры предосторожности: теперь ее сопровождают двое телохранителей вместо одного.

Ранее мы писали о том, что Пугачева осознает возможные последствия своих публичных высказываний последних лет и ведет себя осторожно на фоне роста антироссийских настроений в Прибалтике. Продюсер Рудченко поделился своим мнением на этот счет.