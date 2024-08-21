«Это наша с Сережей дата»: Королева рассказала об особых знаках на свадьбе сына

Наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип сыграл свадьбу с 23-летней возлюбленной Анной. Звездная мама отметила особые знаки судьбы на торжественном мероприятии, которые показались ей неслучайными, передает mk.ru.

Так, исполнительница заявила, что Архип сыграл свадьбу 21 числа. Сама Королева расписалась с Тарзаном ровно 21 год назад. Таким образом певица подумала, что они вместе с супругом передали эстафету молодым.

«21 августа — это наша с Сережей дата. Ровно 21 год назад мы в этот день сыграли свадьбу — это первое. Теперь решили, что нужно передавать эстафету молодым», — заявила звезда.

Кроме того, исполнительница отметила, что в стране сейчас объявлен год семьи. А еще знаменитость вспомнила, что расписывалась в том же дворце бракосочетаний, что и сын.

Ранее стало известно, чем занималась возлюбленная Архипа до свадьбы. Девушка танцевала на пилоне, поэтому не очень нравилась Королевой.