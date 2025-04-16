«Сложный путь»: Алсу рассказала, какую профессию выбрал ее сын Рафаэль

Певица Алсу рассказала, что ее восьмилетний сын Рафаэль уже определился с будущей профессией. Исполнительница хита «Зимний сон» призналась в беседе с «7Дней.ru», что наследник хочет стать композитором.

Артистка много работает, но не забывает уделять внимание своим детям. У нее две дочери и один сын от бизнесмена Яна Абрамова. Все дети растут творческими людьми, но о жизни самого младшего их них почти ничего не известно. Как оказалось, Рафаэль тоже увлекся музыкой.

Наследник Алсу учится в музыкальной школе.

«Все мои дети с малых лет занимались музыкой. Дочки мои закончили музыкальную школу с красными дипломами по классу фортепиано. Они очень благодарны, что я их заставила, потому что, конечно, как у всех были моменты, когда хотелось все бросить, особенно то, что связано с сольфеджио, грамматикой, гаммами, вот это все. Мы все хотим красиво играть, но вот этот путь, он сложный такой. Испытание, на самом деле, для многих...», – поделилась певица.

Исполнительница добавила, что ее сын проявил интерес к написанию музыки и хочет стать композитором. Она убеждена, что у мальчика все получится и он может стать вторым Игорем Крутым.

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