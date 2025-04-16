Певица Алсу появилась на премии в бриллиантах по цене квартиры в Москве

Певица Алсу посетила премию BraVo в Москве. На красной дорожке артистка появилась в бриллиантах, которые стоят как квартира в столице. Об этом сообщает Kp.ru.

Для выхода в свет Алсу выбрала классическое черное платье в пол с отделкой из хрустальных камней. Образ она дополнила дорогостоящими украшениями. На ушах певицы блестели настоящие бриллианты. Такие серьги обошлись ей примерно в 2 млн рублей. Кроме того, дополнял их бриллиантовый браслет и перстень с крупным камней. По информации СМИ, такой комплект мог стоить около 20 млн рублей.

Отметим, что Алсу в последнее время не пропускает практически ни одно светское мероприятие. После развода с бизнесменом Яном Абрамовым артистка стала больше работать, писать песен и выступать. А недавно она решила еще и наладить личную жизнь. Если несколько месяцев назад она говорила, что ей не до романов, то сейчас она признается, что ходит на свидания с мужчинами.

Правда, пока сердце Алсу все же свободно, несмотря на то, что появлялись слухи о ее новом возлюбленном. Об этом говорил адвокат бывшего мужа вокалистки Александр Добровинский, хотя никаких подтверждений не предоставлял.

Ранее Алсу обвинила организаторов в срыве концерта в Екатеринбурге.