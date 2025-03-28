«Сложный пациент»: дочь Даны Борисовой сильно рисковала, когда делала пластику носа

Телеведущая Дана Борисова поддержала 17-летнюю дочь, которая сделала ринопластику. Пластический хирург Алексей Гаврильченко заявил в беседе с WHOOPEE.ru о том, что это определенный риск – делать операцию в столь юном возрасте.

Специалист указал на то, что у молодых людей кости и хрящи носа могут еще не быть полностью сформированы.

«Я считаю, что даже в 18 лет не всегда следует оперировать. Оптимально — в 19-20 лет», — высказался хирург.

Он отметил, что в случае с Полиной нужно было обратить внимание на ее кожу. Ведь толщина кожи влияет на результат и может вызвать сложности во время хирургического вмешательства.

«Судя по фото, у нее преимущественно толстый тип кожи. Это сложный пациент на ринопластику, потому что «на столе» может быть один результат, а спустя время — другой», – подчеркнул эксперт.

По мнению хирурга, операция – это еще не все. После нее пациенту могут понадобиться дополнительные процедуры. В список входит гормональная терапия или инъекции для уменьшения отеков.

«На мой взгляд, правильнее делать ринопластику, когда все процессы стабилизировались, гормональный переход завершен. Не только из-за особенностей формирования хрящевых структур», – добавил Алексей.

По словам эксперта, иногда люди идут на операцию из-за обидных слов в своей адрес, а не из-за проблемного носа.

Ранее мы писали о том, что Дана Борисова осталась недовольна своей пластикой лица.