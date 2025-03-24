Телеведущая Дана Борисова призналась, что недовольна последней пластикой лица

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что недовольна своей пластикой лица. Она заявила, что не смогла избавиться от страха старения, но чувствует себя на 30 лет.

Артистка уже долгое время рассказывает о своем опыте изменения внешности. Она посещает не только кабинет косметолога, но и пластического хирурга. В прошлом году Дана сделала маммопластику, две липосакции, подтяжку лба и блефаропластику. Но она ожидала большего результата.

«Операцией я довольна, но не на 100%. Без претензий к хирургу, но спустя несколько месяцев после операции глазки стали уже не такие лисьи, разрез округлился. Но мне все равно нравится — после операции глаза стали больше, видна радужка — она у меня серая и, когда ярко крашусь, прям очень красиво получается», — поделилась блондинка с Леди Mail.

Теледива призналась, что в ближайшие несколько лет не будет делать пластику. Но через пять лет хочет сделать круговую подтяжку лица. В следующем году ей исполнится 50 лет, но женщина не считает юбилей радостным событием.

«Я не скрываю, что не представляю себя 50-летней, эта цифра меня пугает и она вообще не про меня. Я чувствую себя на 30! И очень не хочу стареть», — добавила звезда.

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