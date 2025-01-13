«Сложные времена»: бывшая жена впавшего в кому Тиграна Кеосаяна Алена Хмельницкая поделилась переживаниями

Накануне актриса Алена Хмельницкая отметила день рождения, но в этом году ее праздник омрачился рядом трагических событий. Сначала стало известно о клинической смерти и коме ее бывшего мужа Тиграна Кеосаяна, затем не стало ее подруги Евгении Добровольской. В личном блоге артистка опубликовала пост со словами благодарности и призналась, что сейчас переживает тяжелый период.

12 января Алене Хмельницкой исполнилось 54 года, однако звезда фильма «Сердца трех» призналась, что у нее совсем нет праздничного настроения в связи с последними событиями в жизни. Актриса вышла на связь в соцсети и рассказала о своем состоянии. При этом знаменитость не стала скрывать, что сейчас переживает «самые сложные времена».

«Ну что же, с днем рождения меня! Спасибо маме, папе! Спасибо, что живая, практически здоровая! Спасибо за то, что такими крепкими у меня оказались базовые настройки, которые, видимо, и помогают оставаться человеком в самые сложные и расчеловечивающие времена. Спасибо моим детям, внуку, моим друзьям, спасибо моей любимой работе! Спасибо за ваши поздравления!» — высказалась Алена Хмельницкая.

Недавно 59-летний актер и режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть из-за проблем с сердцем и в настоящее время находится в коме. 10 января пришла весть о внезапной смерти Евгении Добровольской после продолжительной борьбы с онкологией в возрасте 60 лет. Для Алены Хмельницкой новости об ухудшении состояния экс-супруга и уходе актрисы стали тяжелым испытанием.

Напомним, артистка более 20 лет состояла в браке с Тиграном Кеосаяном, у них две дочери — 30-летняя Александра и 14-летняя Ксения. После развода пара сохранила теплые отношения ради детей. Алена Хмельницкая не скрывает, что беспокоится за состояние здоровья бывшего мужа. Ранее телеведущая Эвелина Бледанс заявила, что после новости о коме режиссера актриса и его дочери «находятся в трансе».

Ранее сообщалось о том, что Алена Хмельницкая поделилась переживаниями после разрыва с молодым возлюбленным.