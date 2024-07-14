«Легче стало не сразу»: Алена Хмельницкая поделилась переживаниями после разрыва с молодым возлюбленным

Алена Хмельницкая призналась, что не сразу отошла от расставания с возлюбленным. Об этом сообщает StarHit.

Актриса Алена Хмельницкая в 2016 году сошлась с бизнесменом младше нее на 13 лет. В 2022 году она объявила о расставании с Александром Синюшиным. По словам знаменитости, она до сих пор благодарна мужчине за годы совместной жизни.

«Я все помню и ни о чем не жалею, но сейчас мы идем разными дорогами. Хорошо было бы изначально взяться за руки, жить долго и счастливо, умереть в один день, но, если это невозможно, очень даже неплохо расстаться и не мучать друг друга», — заявила она.

Хмельницкая добавила, что они медленно шли к расставанию. После окончания отношений, актриса долгое время переживала.

«Легче стало не сразу. Сначала очень странные ощущения. Ты вообще не отдаешь себе отчета в происходящем. Это не то, что — бац! — и мы не общаемся. Нет, мы еще достаточно долго мучили друг друга всякими переписками», — рассказала она.

Актриса поделилась, что в итоге сама себя успокаивала и решила не возвращаться к прежним отношениям.

Ранее мы писали о том, что Хмельницкая подшутила над экс-мужем Кеосаяном, поздравляя дочь с днем рождения.