«Сложные моменты»: Митя Фомин рассказал о проблемах с деньгами

Певец Митя Фомин рассказал о финансовых трудностях после ухода из группы Hi-Fi. Артист поделился воспоминаниями о том времени в интервью Леди Mail.

«У меня были сложные моменты, например, когда я уходил из группы Hi-Fi, и без своего материала первое время не имел возможности гастролировать и полноценно работать», — поделился Фомин.

Исполнитель хита «Все будет хорошо» отметил, что благодаря своей финансовой грамотности смог справиться с проблемами.

«Я достаточно структурный в этом плане человек, знакомый с финансовой грамотностью», — заявил бывший фронтмен группы.

Кроме того, Фомин высказался о важности внешнего вида для артиста. Он заявил, что считает своей профессиональной обязанностью следить за собой.

«Я буду использовать для ухода за собой все доступные и естественные методы так долго, как только смогу. Я слежу за здоровьем и горстями съедаю натуральные добавки», — рассказал певец.

Хотя артист регулярно посещает косметолога и пока обходится без услуг пластического хирурга, он не исключает такую возможность в будущем.

«Я врач по образованию, знаю, как устроен наш организм, и понимаю, что так будет не бесконечно. Не исключено, что когда-то и я загляну к хирургу, но для этого нужны будут очень серьезные причины», — признался певец.

