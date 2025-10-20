«Мужчины страшно разборчивы»: Митя Фомин отреагировал на призыв Бьянки к девушкам не искать богатых ухажеров

Певец Митя Фомин отреагировал на недавнее заявление Бьянки, в котором артистка отругала российских девушек за поиски «богатых папиков». Во время дня рождения МУЗ-ТВ в Кремле экс-солист Hi-Fi удивился ее высказыванию и поделился собственным опытом.

По словам певца, нет ничего плохого в том, чтобы женщина искала достойного жениха. Однако, что касается мужчины, тут уже зависит от степени его влюбленности, отметил он в беседе с корреспондентом Kp.ru.

«Мужчины в наше время страшно разборчивы. Они прекрасно понимают, где золушка, где девушка голубых кровей, где белоручка, где труженица. Поэтому те, кто умеет зарабатывать деньги, разбираются в людях лучше, чем те, кто еще этого не успел сделать», — отметил артист.

Он также рассказал, что с детства научился не лезть в отношения других людей, в частности, его коллег по сцене. По мнению Фомина, это неблагодарная история.

«Однажды, когда у меня родители ссорились, и мама с отцом выясняли отношения, я пытался влезть… Она говорит: “Мить, никогда не лезь в чужие отношения”. И все, я навсегда запомнил», — поделился исполнитель.

Ранее мы писали о том, что бывшая солистка Hi-Fi Татьяна Терешина высказалась о воссоединении группы. По ее словам, и она, и Митя Фомин очень этого хотят.