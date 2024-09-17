Сложное время всегда показывает предателей: Татьяна Васильева раскрыла причину пропаганды Галкина* против РФ

Народная артистка РФ Татьяна Васильева заявила, что шоумен Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) оказался «по-черному неблагодарным», так как в одночасье забыл все, что дала ему Россия, и начал использовать свои концерты за границей для антироссийской пропаганды.

«Неблагодарность, вот что это. Неблагодарный человек. Просто неблагодарный идиот! Это и есть причина», - заявила Васильева в беседе с aif.ru.

Актриса подчеркнула, что сложное время всегда «показывает предателей».

Ранее стало известно, что Галкин* продолжает оспаривать в суде решение о признании его иноагентом. Последняя апелляция артиста находится на рассмотрении в Верховном суде. Сам шоумен заявил, что никогда не занимался политической деятельностью.

*Признан иностранным агентом на территории России