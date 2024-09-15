Максим Галкин* заявил, что никогда не занимался политической деятельностью

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что никогда не занимался политической деятельностью. Об этом сообщает ТАСС.

Юморист Максим Галкин* продолжает оспаривать в суде решение о признании его иноагентом. Последняя апелляция артиста находится на рассмотрении в Верховном суде. Журналистам стали известны детали жалобы юмориста.

Согласно поданным документам, Галкин* просит снять с него статус из-за того, что он не занимался политической деятельностью.

«С распоряжением Минюста не согласен, считает его незаконным, нарушающим его права и свободы, противоречащим российскому законодательству и международному праву. Административный истец Галкин* в обосновании своего иска к Минюсту указал, что никогда не осуществлял политическую деятельность, является деятелем культуры и искусства», — сказано в документах.

Напомним, Максима Галкина* признали иноагентом в сентябре 2022 года. В том же году он уехал вместе с Аллой Пугачевой и детьми в Израиль.

Ранее мы писали о том, что продюсер высказался о телешоу Галкина* на украинском ТВ.

*признан иноагентом на территории РФ.