Максим Галкин* заявил, что никогда не занимался политической деятельностью
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Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что никогда не занимался политической деятельностью. Об этом сообщает ТАСС.
Юморист Максим Галкин* продолжает оспаривать в суде решение о признании его иноагентом. Последняя апелляция артиста находится на рассмотрении в Верховном суде. Журналистам стали известны детали жалобы юмориста.
Согласно поданным документам, Галкин* просит снять с него статус из-за того, что он не занимался политической деятельностью.
«С распоряжением Минюста не согласен, считает его незаконным, нарушающим его права и свободы, противоречащим российскому законодательству и международному праву. Административный истец Галкин* в обосновании своего иска к Минюсту указал, что никогда не осуществлял политическую деятельность, является деятелем культуры и искусства», — сказано в документах.
Напомним, Максима Галкина* признали иноагентом в сентябре 2022 года. В том же году он уехал вместе с Аллой Пугачевой и детьми в Израиль.
Ранее мы писали о том, что продюсер высказался о телешоу Галкина* на украинском ТВ.
*признан иноагентом на территории РФ.