«Сложно жить с такой фамилией»: дочка Харатьян страдает из-за русофобии

Дмитрий Харатьян стал гостем программы «Судьба человека», в которой актёр рассказал о трудностях своей жизни. В откровенном диалоге с Борисом Корчевниковым мужчина признался, что он обеспокоен положением старшей дочери в Швеции. И вот почему.

Александра Харатьян уже долгое время не живет в России, при этом девушка впервые столкнулась с негативом в свой адрес от иностранцев. Виной всему политическая обстановка вокруг РФ. Актёр заявил, что дочь испытывает травлю, поскольку ее истинное происхождение выдаёт фамилия. «Сложно жить с такой фамилией: она тоже Харатьян. Существует ярко выраженная русофобия», – заявил Дмитрий.

Мужчина добавил, что Александра старается абстрагироваться от сложившейся ситуации. Так, девушка придерживается нейтралитета и учится выживать в новых условиях. Несмотря на трудности, дочь Харатьян не планирует возвращаться в Россию. Как пояснил сам актёр, она является не только гражданкой Евросоюза, но и уже сформированной личностью, способной самостоятельно принимать решения.

Дмитрий Харатьян не один в отечественном шоу-бизнесе любит делиться эксклюзивными подробностями о себе. Его примеру последовала и Анастасия Волочкова, заявившая о романе с попавшим под санкции Джимом Керри. Подробности читайте в этой статье.