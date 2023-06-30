«Сложно»: Юлия Меньшова сделала заявление о раке из-за популярной пищевой добавки

Актриса Юлия Меньшова высказалась о раке и прокомментировала сообщение о том, что популярная пищевая добавка, подсластитель аспартам может быть внесен в специальный список как вызывающий онкологические заболевания. Об этом накануне сообщило Агентство Всемирной организации здравоохранения по исследованию рака.

Меньшова сообщила, что старается избегать употребления продукта уже 30 лет. Именно столько времени назад появилась первая информация о возможной канцерогенности подсластителя.

«Хотя тотально его избежать сложно. Это самый распространенный подсластитель еды в промышленном производстве», - написала актриса в Telegram, напомнив, что аспартам содержится даже в жевательной резинке.

Она удивлена, что предположения о связи аспартама и рака появились 30 лет назад, но «это никого не остановило». Меньшова усомнилась, что сейчас тоже будут предприняты какие-либо меры.

«Напуганные миллионы людей выдохнут. И продолжат есть … потенциальный яд», - заключила артистка.

Ранее сообщалось, что сын Меньшовой 25-летний Андрей Гордин женился на актрисе Марии Кукушкиной.