«Сложно сказать»: певица Elvira T раскрыла, когда планирует стать матерью

29-летняя певица Elvira T (настоящее имя Эльвира Тугушева) посетила музыкальный фестиваль «Новое Радио Движ» в гастромаркете «Три вокзала. Депо» и поделилась с журналистами откровениями о материнстве. Ее слова передает Пятый канал.

По словам артистки, она планирует стать матерью, но не в ближайшее время.

«Планирую. Ну, так сложно сказать, но не в ближайшие месяцы, по крайней мере. Я думаю, что в ближайшие годы. Было бы хорошо. В ближайшие годы хотелось бы, а там — посмотрим. Пока не знаем», — призналась Эльвира Тугушева.

Как отметила Elvira T, ее супруг, музыкант Александр Гречаник, уже всерьез задумывается об отцовстве. По признанию певицы, муж рассчитывает наиболее подходящий момент для появления ребенка на свет. Так, он считает, что артистке лучше рожать летом, «чтобы не было гололеда и всего такого, чтоб было удобно».

Напомним, Эльвира Тугушева вышла замуж за Александра Гречаника летом прошлого года. Певица и музыкант расписались в Светлогорском ЗАГСе, обменялись самодельными кольцами, после чего устроили свадьбу на Родине жениха в Калининграде.

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