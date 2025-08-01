«Сложно с режиссерами, которые пытаются меня сломать»: Ольга Красько о работе с Говорухиным

Актриса Ольга Красько в новом интервью рассказала о жизни и работе. Затронули тему сложных съемок. Звезда призналась, что ей было тяжело работать со Станиславом Говорухиным и Виктором Бутурлиным.

По словам актрисы, мужчины – оба большие мастера, но и в таких случаях могут возникнуть трудности.

«Бывает, мастер с тобой на одной волне, а бывает, люди оказываются сильно другими. Во время съемок «В стиле jazz» я ощущала свое несоответствие. Думала, почему Говорухин меня утвердил. Я будто не его актриса, но ведь его же никто не заставлял это делать, он решил снимать меня сам. Мне сложно работать с режиссерами, которые пытаются меня сломать или переделать, я в этом смысле очень нежный цветок», – цитирует Ольгу «7Дней.ru».

Актриса отметила, что иногда Говорухин придирался к ней, но она все равно его обожала. Женщина показывает его фильмы своим детям. Она вспоминает, как Говорухин мог быть жестким. С ним много лет работала одна команда, люди привыкли к характеру мэтра, а она могла ему лишний раз возразить.

Красько пояснила, что у Станислава Сергеевича был свой взгляд на все, и актеры должны были «попадать в ноты».

«А я так устроена, что мне сложно работать, когда меня не любят. Ты же все равно играешь своими кишками, чувствами, пытаешься быть максимально искренней, и, когда на тебя выливают ушат холодной воды, реанимировать себя сложно», – призналась артистка.

Ольга призналась, что работа с режиссером принесла ей огромный опыт, за который она благодарна.

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