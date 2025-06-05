«В кино я чувствую себя более уверенно и свободно»: Артем Ткаченко о театре, знаковой роли, жене и сыновьях

Артем Ткаченко – один из немногих отечественных актеров, про которого сложно сказать, в каком именно амплуа он хорош, ведь за свою карьеру он воплотил десятки самых разных героев: комедийных и драматических, с тяжелой судьбой и с легким характером. Популярность пришла к нему еще в 2006 году с выходом фильма «Меченосец» Филиппа Янковского. После этого проекта зрители и режиссеры стали говорить о появлении новой звезды в российском кинематографе.

На сегодняшний день в фильмографии Ткаченко «Гоголь. Начало», «Эбигейл», «Золото Умальты», «Командир», «Клиника счастья», «Убить Риту» и многие другие киноленты. Также, хоть и редко, он участвует в театральных постановках. Сейчас Артем задействован в спектакле «Голова Джармуша». Он признался — заинтересовать его непросто, но у режиссера Михаила Водзуми это получилось. Портал «Страсти» пообщался с артистом и узнал, почему Ткаченко решил присоединиться к проекту, как, по его мнению, изменилось российское кино, почему он не хочет, чтобы дети становились актерами, и отвечает ли поклонницам в социальных сетях.

— Вы играете одну из главных ролей в новом спектакле «Голова Джармуша». Расскажите немного о сюжете и вашем персонаже, а то анонс показался нам довольно запутанным.

— Начнем с того, что это две совершенно разные пьесы - Константина Стешика «Голова» и Кристины Гришиной «Мы смотрели Джармуша», и между собой они никак не связаны. А связал их наш режиссер Михаил Водзуми. Как именно – могу сказать только то, что первая пьеса является ключом ко второй. По ходу действия становится понятно, почему этот герой из первой пьесы такой, какой он есть, и вообще имеет право на существование. Но опять же, это по задумке нашего режиссера, повторю. Это такие довольно абсурдистские пьесы. Вторую, наверное, можно назвать комедией, как принято сейчас говорить - драмеди. Сюжет второй складывается таким образом, что друг приносит своему приятелю живую голову в сумке. И мы наблюдаем за тем, как герои пытаются с этой ситуацией разобраться, понять: что это, откуда и как с этим справляться? То есть герои поставлены в небанальную ситуацию, с одной стороны, комичную и абсурдную, а с другой стороны — в глубоком смысле ужасную. Первая пьеса, чтобы не раскрывать всех карт, расскажу лишь, что рассчитана на двух героев. Главный персонаж приходит на прием к психологу, и дальше довольно интересно закручивается сюжет. Мы понимаем, что это не просто клиент. И в какой-то момент становится ясно, что герои меняются ролями. А к чему же это все приходит, зритель увидит.

— Чем вас привлек этот спектакль? Почему решили в нем поучаствовать?

— Надо сказать, что здесь интересен сам факт того, как я вообще попал в этот спектакль. Дело в том, что роль в первой пьесе предложили Кате, моей жене. И она сидела, читала ее и говорила, что очень интересная пьеса, небанальная, похожая на какую-то сцену из фильма. Она попросила меня прочитать, чтобы услышать мое мнение. Сама пьеса коротенькая, можно быстро прочесть за 10 минут. Я прочел и был приятно удивлен, сказал: «Здорово, слушай, Катя, а спроси, может быть, там кто-то нужен в актерский состав, потому что мне тоже было бы интересно принять участие в таком проекте. Тем более, если ты там играешь. В кино мы неоднократно снимались вместе, в театре играли спектакль «Мизантроп». Мне было бы интересно попробовать вместе с супругой, и таким образом я пришел в этот спектакль, узнал, что, оказывается, герой первой пьесы – он же герой и во второй пьесе тоже. Для меня это стало сюрпризом.

— Как вы в принципе подходите к подбору проектов, есть ли какие-то критерии?

— В первую очередь просто должен понравиться материал. Это самый главный критерий. Режиссер, команда, партнеры — это все, скорее, сопутствующие вещи. Потом есть огромное количество режиссеров талантливых, более известных или менее, молодых, начинающих. Меня сложно назвать театральным актером. Поэтому я даже не рассматривал никогда работу с Мишей, никогда не работал с этой продюсерской компанией. Но интересно, что мы играем в составе, где большая часть — это бывшие студенты Щепкинского театрального училища: Вася Зотов, Миша Парыгин, Софья Реснянская. Так совпало, что мы все одной школы и играем в одном спектакле.