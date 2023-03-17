«Сложно расставаться»: беременная жена Павла Прилучного собрала вещи в коробки

В августе прошлого года Павел Прилучный женился во второй раз после скандального развода с Агатой Муцениеце. Новой избранницей «мажора» стала молодая актриса с армянскими корнями Зепюр Брутян, с которой он познакомился на съемках общего проекта. Звезде «Закрытой школы» хватило всего пару свиданий, чтобы сделать ей предложение и понять, что он хочет с ней построить семью.

Спустя несколько месяцев после свадьбы появилась информация, что молодожены ждут ребенка. Долгое время они никак не комментировали эти новости, и лишь недавно в свой день рождения Зепюр рассекретила беременность. Теперь она не скрывает свое радостное положение и делится в блоге с подписчиками, как проходят ее будни в ожидании малыша.

Родить Брутян должна уже этой весной, поэтому живот уже довольно сильно округлился. Актриса шутила, что уже в основном влезает только в вещи мужа, поэтому вчера она решила перебрать гардероб и избавиться от его большей части. Супруга Прилучного призналась, что прощаться со всеми кофтами и платьями тяжело, но весна на то и есть, чтобы впускать в жизнь перемены.

Набралось на утиль у Зепюр немало вещей. Она показала сразу несколько забитых картонных коробок. По ее словам, она избавилась от многого, но что-то все-таки оставила в надежде, что когда-нибудь ей удастся обратно вернуться к стройной фигуре.

«Как же все-таки нам, девочкам, сложно расставаться с вещами, особенно любимыми. Но время от времени это делать необходимо. Что-то я, конечно, оставила в надежде, что быстро приду в форму», - написала в блоге Брутян.