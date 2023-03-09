Павел Прилучный заменил беременную жену на 36-летнюю актрису

Последний сезон спектакля под названием «Взрослые игры» пройдет без Зепюр Брутян. Судя по всему, дают о себе знать поздние сроки беременности.

Поскольку отменять популярную антрепризу возможности нет, у продюсеров встала непростая задача найти 27-летней актрисе достойную замену.

Ею оказалась Елизавета Мартинез, работающая в «Сатириконе» с 2007 года.

Широкому зрителю Елизавета известна по комедийным мелодрамам «Последний министр» и «Ева, рожай!»

«Мы с Зепюр постоянно меняемся. В этот раз так получается, что и вчера выступала я, и сегодня отыгрывать предстоит тоже мне. Как пойдёт дальше, зависит от продюсеров и ситуации», – прокомментировала Мартинез свое участие в спектакле.

Как сообщает Woman.ru, побывавшие на последнем выступлении критики отметили, что отсутствие супруги Прилучного не сильно мешает внятному восприятию истории.