Актриса Эвелина Бледанс заявила, что уехавшие из России артисты в скором времени поймут, что совершили ошибку и начнут проситься обратно. При этом она выразила уверенность, что поддерживающая Украину певица София Ротару делает это осознанно.

«Я не могу осуждать очень взрослого человека, которому я поклонялась, будучи ребенком. Просто мне жаль, просто очень жаль. Потому что София Михайловна жила в моем родном городе, в Ялте, и сейчас я всегда прохожу мимо этой прекрасной виллы «София», где подумывают сделать ЗАГС, и думаю: ну неужели возможно из-за какого-то здания предать ту страну, которая дала тебе все?» - сказала Бледанс в интервью aif.ru.

Она также предположила, что у Ротару и тех людей, которые выступают сейчас за Украину, мозги промыты.

«Но ведь сложно промыть мозги взрослой женщине, матери, бабушке, прабабушке. Я вообще не понимаю, зачем выступать против России. Потом, когда Россия победит, сами будете страдать, проситься назад — помилуйте, возьмите, послушайте мои песни», - выразила уверенность Бледанс.

Ранее сообщалось, что София Ротару в 1996 году купила здание отеля в Ялте всего за 500 долларов, но с одним условием: там должен был работать детский кружок, однако его так и не организовали. В феврале 2024 года виллу Ротару предложили передать под Дворец бракосочетания из-за ее антироссийских высказываний и помощи ВСУ. Теперь элитную гостиницу артистки, скорее всего, ждет национализация.