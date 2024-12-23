«Сложно получить что-то, кроме зависти и соперничества»: Анна Михалкова раскрыла правду о своей семье

Актриса Анна Михалкова откровенно рассказала об отношениях с родными. В интервью «Москва 24» старшая дочь Никиты Михалкова призналась, что в их семье присутствуют «зависть и соперничество».

По словам артистки, несмотря на непростые отношения в семье, она старается учить детей испытывать теплые чувства к близким и не завидовать им.

«В такой большой семье сложно что-то, кроме зависти и соперничества, получить. Поэтому мы пытаемся всех детей научить радоваться успехам других», — заявила Анна Михалкова.

Сестра актрисы Надежда в ответ на честное высказывание отметила, что осуществлять задуманное им «получается плохо». Однако артистки не опускают руки и стараются дарить детям любовь и во всем их поддерживать.

«Они растут в большой любви и взаимоподдержке. У нас есть куча разных чатов, где и дети, и взрослые. Мы принципиально успехи каждого не то что фиксируем, а поздравляем, отмечаем», — рассказала дочь Никиты Михалкова.

У знаменитости трое детей от брака с предпринимателем Альбертом Баковым: 24-летний Андрей, 23-летний Сергей и 11-летняя Лидия. По признанию Надежды Михалковой, у ее дочери непростой характер, и она «с трудом» приняла то, что внимание в семье уделяется не только ей, но и братьям.

«Она с трудом смирилась с тем, что у нее есть два брата. Хотя иногда она продолжает настаивать на том, что у Андрея и Сергея другие родители, а она единственный ребенок в семье», — поделилась актриса.

Ранее сообщалось о том, что Анна Михалкова высказалась о будущем троих детей.